Шевченко предложили стать главным тренером европейской сборной – СМИ

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко может быть назначен новым главным тренером сборной Боснии и Герцеговины, капитаном которой является его большой поклонник Эдин Джеко. Балканцы уволили Фарука Хаджибегича после того, как команда провально стартовала в отборе к чемпионату Европы-2024.

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После великолепной победы над Исландией (3:0) боснийцы затем проиграли три матча подряд, в том числе аутсайдерам группы из Люксембурга. Именно это стало причиной отставки Хаджибегича. По данным журналиста Лоренцо Лепоре, Федерация футбола Боснии и Герцеговины вступила в переговоры с Шевченко, о чем представитель СМИ написал на своей странице в социальной сети Twitter. Стороны обсуждают условия возможного сотрудничества.

Последним местом работы 46-летнего Шевченко был итальянский "Дженоа", из которого он был уволен в январе 2022 года спустя два месяца после назначения. Также легенда киевского "Динамо" и "Милана" тренировал сборную Украины, которую сумел вывести в четвертьфинал Евро-2020.

Отметим, что Шевченко также называют в числе претендентов на пост президента Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко отправился вместе с турецким "Фенербахче" на товарищеским матч с "Зенитом" в Россию.

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