Шевченко исключил футболистов "Динамо" из сборной Украины на первые матчи ЧМ-2022

Максим Иншаков Футбол 17:52, 21.03.2021 Обновлено: 18:14, 21.03.2021

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко исключил из состава национальной команды на мартовские матчи отбора ЧМ-2022 Артема Беседина и Виктора Цыганкова, сообщает пресс-служба УАФ.

Оба футболиста "Динамо" получили мышечные повреждения и не смогут помочь сборной. Также не успевает восстановится ключевой полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко.

В связи с этим Андрей Николаевич довызвал нападающего СК "Днепр-1" Артема Довбика.

Напомним, что у сборной Украины запланированы поединки с Францией (24 марта, Сен-Дени), Финляндией (28 марта, Киев) и Казахстаном (31 марта, Киев).

Таким образом, с учетом двух игроков, которые ранее получили положительные ПЦР-тесты (Игорь Харатин и Виктор Корниенко), из ранее объявленного списка 33 вызванных игроков выпало пять исполнителей.

Теперь, с учетом приглашенного Довбика, в списке – 29 футболистов, которые в понедельник, 22 марта, должны прибыть в расположение "сине-желтых" в столичном отеле "Опера".

Утром все члены главной команды сдадут ПЦР-тесты, а после обеда, после получения результатов, соберутся вместе для подготовки к мартовским матчам.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции приняли решение по присутствии зрителей на матче отбора ЧМ-2022 с Украиной.

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