Шапаренко: "Шахтер" думал, что я к ним сразу перейду и бороться за меня даже не надо

Уроженец Мариуполя Николай Шапаренко рассказал, что перешел в киевское "Динамо" потому, что у селекционеров столичного клуба было больше конкретики в предложениях.

При этом футболист сборной Украины отметил, что за все время проведенное в столице, он никогда не жалел, что перешел в "Динамо". По словам игрока это был осознанный и хорошо обдуманный переход.

"Тогда было больше интереса со стороны "Динамо". А "Шахтер" думал: "Та, что он... сейчас к нам перейдет. Даже бороться за него не будем". Вот так и получилось. Ребров дал интервью, что "интересуемся этим игроком". Понятно, что я бы сразу не был в первой команде, но какие то перспективы у меня были. В "Мариуполе" мне сказали приезжать в Киев и подписывать контракт. Я подписал и уехал обратно в Мариуполь. И потом мне опять звонят – приезжай, с тобой хочет "Шахтер" поговорить". А что разговаривать, если я подписал контракт с "Динамо", – рассказал Шапаренко в эфире Youtube-канала "Трындец"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шапаренко признался, что с приходом Мирчи Луческу в клубе все поменялось в первый же день.

При первой встрече с футболистами румынский наставник сразу сказал, что не хочет от них беготни по полю и озвучил главные требования к команде.