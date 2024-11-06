Украинцам объявили бойкот. 'Шахтер' – 'Янг Бойз': все подробности матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 6 ноября, проводит очередной матч основного этапа обновленной Лиги чемпионов. Подопечные Марино Пушича постараются забить свои первые голы и добыть дебютную победу в противостоянии со швейцарским "Янг Бойз".

Видео дня

Поединок принимает стадион "АуфШальке" в немецком Гельзенкирхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Янг Бойз". Начало встречи – 19:45 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "ШАХТЕР" – "ЯНГ БОЙЗ"

Лига чемпионов. 4-й тур

Гельзенкирхен, стадион "АуфШальке"

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль), арбитр VAR: Тьягу Мартинш (Португалия)

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) – 0:0

____________________________________

9 ЧАСОВ ДО МАТЧА. На выходных фанаты мюнхенской "Баварии" призвали болельщиков команды бойкотировать матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов.

10 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Заявка "горняков" на игру.

24 ЧАСА ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. Для "Шахтера" наступает пора решающих матчей Лиги чемпионов.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" – "ЯНГ БОЙЗ"

Прямой эфир матча в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "ШАХТЕР" – "ЯНГ БОЙЗ"

Фаворитами встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 2,05. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех швейцарцев достигают уровня 3,50.

СУДЬИ НА "ШАХТЕР" – "ЯНГ БОЙЗ"

Обслуживать встречу в поле доверили бригаде арбитров из Израиля, которую возглавляет Орель Гринфельд. Помогать ему будут лайнсмены Рой Хассан и Идан Яркони. Роль четвертого рефери исполнит Галь Лейбовиц.

Также на поединке будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить португалец Тьягу Мартинш.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Бондаренко, Крыськив – Зубков, Эгиналдо – Судаков, Сикан.

"Янг Бойз": Фон Балльмоос – Блум, Лаупер, Бенито, Атекаме – Лакомы, Угринич – Виржиньюс, Имери, Монтейру – Ганвула.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом один раз. В квалификации Лиги чемпионов 2016/2017 соперники обменялись домашними победами 2:0, но швейцарцы прошли дальше, выиграв серию пенальти.

ТУРНИРАЯ ТАБЛИЦА

Обе команды еще не забивали в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Украинцы проиграли два матча из трех, а швейцарцы потерпели три поражения с общим счетом 0:9.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом" вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык забил автогол и отбил пенальти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!