''Шахтер'' сенсационно потерял очки в УПЛ

Донецкий "Шахтер" сенсационно не смог обыграть одного из аутсайдеров чемпионата Украины в Премьер-лиге – "Черноморец". Поединок в Одессе завершился со счетом 2:2.

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Фаворит уверенно начал встречу, забив гол уже на 20-й секунде. После розыгрыша с центра поля гости в несколько передач добрались до чужой штрафной, где великолепным ударом с угла Крыськив отправил мяч четко в угол.

Лидировал "Шахтер" в счете не долго. Спустя 6 минут после розыгрыша углового мяч попал в штрафной Трубина в руку игроку "Шахтера" и главный арбитр Андрей Коваленко после просмотра VAR поставил пенальти.

На 18-й минуте гости вновь вышли вперед, когда грузинский новичок донетчан Георгий Гочолейшвили отметился дебютным голом, точно поразив ворота соперника.

Через 120 секунд Алефиренко сравнял счет, но мяч был отменен из-за офсайда. Решающий момент случился на 40-й минуте, когда после очередного розыгрыша с угла поля Демченко скинул на Салюка и тот вколотил круглый снаряд в сетку.

Таким образом "Шахтер" прервал свою серию из пяти побед подряд и с 43 очками по прежнему занимает первое место. Следом с отставанием в один пункт идет "Днепр-1".

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими часами ранее победу в 19-м туре УПЛ добыло киевское "Динамо". В гостях подопечные Луческу одолели ФК "Львов".

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