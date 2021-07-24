"Шахтер" победил в Киеве на старте УПЛ

Донецкий "Шахтер" в 1-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге победил дома "Ингулец". Поединок на киевском НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:1.

"Горняки" с первых секунд завладели инициативой, создавая моменты за моментом. Уже на 2-й минуте Соломон мог открывать счет, но его удар с 9 метров потянул Гальчук. В следующей атаке бил Додо, не попав с острого угла.

Подопечные Де Дзерби продолжали наседать и на 12-й минуте новичок команды Лассина Траоре открыл свой счет забитым мячам за донецкую команду. Соломон разобрался с Полегенько на фланге, прострелил на 20-летнего центрфорварда, который с двух метров переправил мяч в ворота.

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Спустя 4 минуты "Инуглец" мог сравнивать счет, но Ситало не смог воспользоваться ошибкой Матвиенко, который обрезал всю команду, отдавая неудачно назад Трубину.

Лишь к середине тайма гости немного отодвинули игру от своих ворот, но в итоге пропустили второй мяч. Алан Патрик обыгрался со Степаненко и в касание переиграл голкипера.

После перерыва ситуация не поменялась. "Шахтер" плотно атаковал и на 65-й минуте только каркас ворот спас команду из Петрово от третьего гола.

Под занавес матча "орнажево-черные" расслабились, пропустив неожиданный гол в ответ. Удачно сыграл Стефен.

Свой следующий поединок "Шахтер" проведет 30 июля с ФК "Львов".

Шахтер – Ингулец 2:1 (2:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 12 Траоре, 2:0 – 34 Алан Патрик, 2:1 – 81 Стивен.

Шахтер – Трубин, Корниенко (Витао, 83), Додо, Марлон, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Алан Патрик (Судаков, 70), Соломон (Маркос Антонио, 88), Педриньо (Тете, 70), Траоре.

Ингулец – Гальчук, Опанасенко, Ковалев, Полегенько, Павлов (Козак, 73), Запорожец, Шарай (Головкин, 72), Шишка, Коробенко, Поспелов, Ситало (Стивен, 46).

Предупреждения: Запорожец (39), Павлов (66), Тете (90).

Напомним, что 20 июля "Шахтер" объявил о подписании четвертого новичка в летнее межсезонье. Правый защитник "Интернасьоналя" Винисиус Тобиас присоединится к команде в феврале 2022 года, когда ему исполнится 18 лет.