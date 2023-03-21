''Шахтер'' отказался отпускать игрока сборной Украины в Англию, подписав с ним новый долгосрочный контракт

Донецкий "Шахтер" подписал новый контракт с защитником Николаем Матвиенко. 26-летний уроженец Сак является воспитанником "оранжево-черных", учился в клубной академии с 13 лет, а в 2015-м дебютировал за первую команду.

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Новый договор рассчитан до конца 2027-го. Предыдущее соглашение действовал до 2025 года.

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна, комментируя продление контракта с Матвиенко, признался, что игрок имел серьезные предложения из чемпионата Англии.

"Но мы его не отпустили: во-первых, считаем, что он стоит больше, а во-вторых, он лидер "Шахтера" и сборной Украины, он – будущее нашего клуба и национальной команды", - цитирует Срну пресс-служба донетчан.

OBOZREVATEL в январе сообщал, что Николай заинтересовал "Брайтон", который тренирует бывший тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Ранее "Шахтер" продал в "Челси" за 100 миллионов евро Михаила Мудрика, установив трансферный рекорд Украины.

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