'Шахтер' торгуется еще за одну звезду 'Аякса' для усиления атаки

После неудачного выступления в Лиге чемпионов донецкий "Шахтер" пытается усилиться за счет трансферов. Стало известно, что "горняки" уже длительное время ведут переговоры с нидерландским "Аяксом" о трансфере бразильского вингера Давида Нереса.

Издание Goal.com пишет, что украинский клуб сделал предложение о покупке 24-летнего полузащитника, но получил отказ. Вскоре "Шахтер" увеличил сумму до 15 миллионов евро с опцией сохранения части прав на Нереса за голландским клубом. Пока что в Амстердаме думают.

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Недавно донецкую команду покинули бразильцы Дентиньо и Марлос, поэтому итальянский тренер Роберто Де Дзерби пытается закрыть их позиции новыми футболистами.

Нерес обычно действует на правом фланге в атаке, но может сыграть и слева. "Аякс" выиграл все шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов, а Давид появился в пяти и забил один мяч. В 15 играх чемпионата Нидерландов он отличился тремя голами и двумя передачами. В "Аякс" парень пришел в начале 2017 года из бразильского "Сан-Паулу" за 22 миллиона евро.

Напомним, летом 2021 года "Шахтер" купил у нидерландского гранда форварда Лассину Траоре за 10 миллионов, но тот выбыл на длительное время из-за травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист "Шахтера" и МЮ переберется в Россию.

Также футболист "Шахтера" рассказал о переходе из "Динамо": "Мне там не понравилось".