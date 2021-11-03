'Шахтер' минимально уступил 'Реалу' в Юношеской лиге УЕФА. Видео

Перед матчем основных составов "Реала" и "Шахтера" в Лиге чемпионов в Мадриде встретились молодежные команды испанского и украинского клубов. Футболисты возрастом до 19 лет выясняли отношения на поле стадиона имени Альфредо Ди Стефано в рамках Юношеской лиги УЕФА.

В предыдущем туре "Реал" уступил "Шахтеру" в Киеве (2:3), но на этот раз сумел взять реванш – 1:0. Единственный мяч в игре на 58-й минуте забил форвард хозяев Оскар Аранда.

Вратарь гостей Тимур Пузанков не справился с ударом из-за пределов штрафной площади, хотя неберущимся его не назовешь. Смотрите единственный гол матча.

Видео дня

Статистика поединка говорит в пользу "Реала": 13 попыток ударов по воротам против 10. Причем, мадридцы пять раз били в створ, шесть раз – мимо, еще два "выстрела" были заблокированы. Тогда как у "Шахтера" получилось три удара в "рамку", один – мимо, а сразу шесть попыток пресекли защитники "блоками".

Эта победа позволила молодым игрокам именитого клуба обойти "горняков" и выйти на второе место в квартете D.

Во втором матче среды "Интер" в Молдове обыграл "Шериф" – 4:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Реал" отказывается отпускать Лунина, хотя у него есть предложения.