"Шахтер" – "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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'Шахтер' – 'Интер': онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 28 сентября, проведет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда Роберто Де Дзерби в столице страны примет миланский "Интер".

Встреча состоится на поле главной арены Украины – НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Интер". Начало – в 19:45.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" – "ИНТЕР"

Увидеть поединок можно будет на стримминговом канале Megogo Футбол 1, который также доступен на платформе Volia TV. Зрителям по традиции предложат аналитическую студию с участием экспертов и журналистов.

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Кроме того, трансляцию из Киева в своей эфирной сетке запланировал российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА "ШАХТЕР" – "ИНТЕР"

Явным фаворитом встречи считает итальянская команда. Ставки на победу "Интера" принимаются с коэффициентом 1,50.

Ничья оценивается котировкой 4,40. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 6,50.

"Горняки" разгромили "Динамо" в Суперкубке Украины.

СУДЬИ НА "ШАХТЕР" – "ИНТЕР"

Обслуживать встречу будет румынская бригада арбитров, которую возглавляет Иштван Ковач.

Помогать ему будут лайнсмены Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Роль четвертого судьи исполнит Андрей Кивулете.

Кроме того, на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Марко Фритц из Германии.

"Шахтер" уступил "Шерифу" в первом туре.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Роберто Де Дзерби, главный тренер "Шахтера":

– "Интер" – очень сильная команда. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат Италии, а в этом сезоне, считаю, они стали даже сильнее. Конечно, они потеряли Лукаку и Хакими, но заменили их хорошими футболистами. Они также потеряли Конте, которого я считаю одним из лучших тренеров в Италии, но команду возглавил Индзаги – тоже отличный тренер. Эта команда завоевала "скудетто" и чувствует большую уверенность в своих силах.

Роберто Де Дзерби

Симоне Индзаги, главный тренер "Интера":

– Этот матч не будет решающим, но он крайне важен. Мы встретимся с очень сильным соперником. "Шахтер" – команда с игроками высокого уровня. Я смотрел матчи "Шахтера" с "Монако", а также поединок за Суперкубок Украины с киевским "Динамо". Вижу, как Роберто Де Дзерби прививает команде свои идеи. За два с половиной месяца работы с "Шахтером" он уже добился очень многого.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Пятов – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Майкон, Степаненко – Тете, Алан Патрик, Педриньо – Траоре

"Интер": Ханданович – Шкриниар, де Врей, Бастони – Думфрис, Барелла, Брозович, Хакан Чалханоглу, Перишич – Лаутаро Мартинес, Джеко

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Обе команды неудачно стартовали в турнире. "Интер" на своем поле уступил "Реал", пропустив единственный мяч на 89-й минуте. А "Шахтер" потерпел фиаско в Тирасполе, где сенсационно проиграл дебютанту ЛЧ "Шерифу" – 2:0.

Турнирная таблица группы D.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

За последний год этот матч станет уже четвертыми между командами, а всего они пересекались в еврокубках пять раз. В этих встречах "Шахтер" добился трех ничьих и дважды проиграл. При этом на счету "горняков" всего один забитый мяч и восемь пропущенных.

Последняя встреча соперников прошла в декабре-2020 на "Сан-Сиро" и завершилась со счетом 0:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби резко ответил наставнику "Динамо" Мирче Луческу после матча за Суперкубок Украины.

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