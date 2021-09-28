'Шахтер' – 'Интер': онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 28 сентября, проведет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда Роберто Де Дзерби в столице страны примет миланский "Интер".

Встреча состоится на поле главной арены Украины – НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Интер". Начало – в 19:45.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" – "ИНТЕР"

Увидеть поединок можно будет на стримминговом канале Megogo Футбол 1, который также доступен на платформе Volia TV. Зрителям по традиции предложат аналитическую студию с участием экспертов и журналистов.

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Кроме того, трансляцию из Киева в своей эфирной сетке запланировал российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА "ШАХТЕР" – "ИНТЕР"

Явным фаворитом встречи считает итальянская команда. Ставки на победу "Интера" принимаются с коэффициентом 1,50.

Ничья оценивается котировкой 4,40. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 6,50.

СУДЬИ НА "ШАХТЕР" – "ИНТЕР"

Обслуживать встречу будет румынская бригада арбитров, которую возглавляет Иштван Ковач.

Помогать ему будут лайнсмены Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Роль четвертого судьи исполнит Андрей Кивулете.

Кроме того, на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Марко Фритц из Германии.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Роберто Де Дзерби, главный тренер "Шахтера":

– "Интер" – очень сильная команда. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат Италии, а в этом сезоне, считаю, они стали даже сильнее. Конечно, они потеряли Лукаку и Хакими, но заменили их хорошими футболистами. Они также потеряли Конте, которого я считаю одним из лучших тренеров в Италии, но команду возглавил Индзаги – тоже отличный тренер. Эта команда завоевала "скудетто" и чувствует большую уверенность в своих силах.

Симоне Индзаги, главный тренер "Интера":

– Этот матч не будет решающим, но он крайне важен. Мы встретимся с очень сильным соперником. "Шахтер" – команда с игроками высокого уровня. Я смотрел матчи "Шахтера" с "Монако", а также поединок за Суперкубок Украины с киевским "Динамо". Вижу, как Роберто Де Дзерби прививает команде свои идеи. За два с половиной месяца работы с "Шахтером" он уже добился очень многого.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Пятов – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Майкон, Степаненко – Тете, Алан Патрик, Педриньо – Траоре

"Интер": Ханданович – Шкриниар, де Врей, Бастони – Думфрис, Барелла, Брозович, Хакан Чалханоглу, Перишич – Лаутаро Мартинес, Джеко

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Обе команды неудачно стартовали в турнире. "Интер" на своем поле уступил "Реал", пропустив единственный мяч на 89-й минуте. А "Шахтер" потерпел фиаско в Тирасполе, где сенсационно проиграл дебютанту ЛЧ "Шерифу" – 2:0.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

За последний год этот матч станет уже четвертыми между командами, а всего они пересекались в еврокубках пять раз. В этих встречах "Шахтер" добился трех ничьих и дважды проиграл. При этом на счету "горняков" всего один забитый мяч и восемь пропущенных.

Последняя встреча соперников прошла в декабре-2020 на "Сан-Сиро" и завершилась со счетом 0:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби резко ответил наставнику "Динамо" Мирче Луческу после матча за Суперкубок Украины.