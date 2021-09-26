Где смотреть "Шахтер" – "Интер": расписание трансляций Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет дома с миланским "Интером". Матч состоится на киевском НСК "Олимпийский" во вторник, 28 сентября, и начнется в 19:45.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Интер.

У тех из болельщиков, которые не смогут приехать в Киев на главный стадион Украины, будет возможность посмотреть поединок в интернете. В прямом эфире трансляция будет доступна на Megogo Футбол 1.

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Игру можно будет посмотреть, купив подписку подписку "Максимальная" медиасервиса Megogo, или пакет Воля-ТВ (подписка Pro Sport).

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Также матч "Шахтер" – "Интер" покажут российские вещатели: "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2". Прямая трансляция будет и на "Беларусь 5".

Напомним, что и украинский и итальянские клубы уже пересекались между собой в прошлом сезоне Лиги чемпионов.

Во 2-м туре "горняки" сотворили настоящую сенсацию, сыграв с "Интером" на "Олимпийском" в нулевую ничью.

В 6-м туре Лиги чемпионов дончане в гостях также отстояли ничью, заняли 3-е место в группе B и квалифицировался в Лигу Европы.