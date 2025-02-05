'Шахтер' и 'Динамо' продолжат борьбу за еврокубок! На что претендует украинская молодежь в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Футбольным фанам рано сбавлять обороты - сразу два украинских клуба продолжают соревноваться в еврокубках! "Шахтер" и "Динамо" выдержали давление двух совершенно разных отборочных стадий Юношеской лиги УЕФА и стали участниками евровесны. OBOZ.UA рассказывает, за что и как соревнуются наши команды и есть ли реальные шансы на продолжение участия?

Видео дня

Что это за турнир и как там оказались сразу две украинские команды?

Юношеская Лига УЕФА - это некий микс Лиги чемпионов с Лигой Европы. В этом году она была значительно обновлена: кроме новой таблицы, как во взрослых соревнованиях, там теперь другая форма присоединения к соревнованиям. Количество участников выросло до 52 клубов и у них есть два направления: либо Путь Победителей, либо Путь Лиги чемпионов. Игра проходит параллельно по разным схемам, но на стадии 1/16 становится общей.

Украинские команды - активные участники этого турнира, впервые за долгое время имеют столь очевидный успех и шанс на продолжение выступлений. Механизм квалификации прост. Победитель внутреннего турнира идет к соревнованию именно чемпионов и соревнуется в плей-офф на три раунда – сюда попало "Динамо" как чемпион Лиги U-19 сезона 23/24. Также попавшая во взрослую ЛЧ команда бронирует место в чемпионской группе для своей юношеской команды. В нашем случае это был "Шахтер".

Очень интересным был этап общей группы, которая игралась как взрослая, только матчей было поменьше. Выиграл ее "Интер" – 6/6 побед. Далее расположились "Спортинг" и "Зальцбург", по 15 очков. Какие же разные результаты относительно взрослых мужских команд в еврокубках. Далее будет проведен плей-офф из 32 команд. Теперь второго шанса не будет: с этой стадии все игры проводят только один раз по олимпийской системе. Кто проиграл – тот вылетел.

"Динамо" должно пройти экзамен "Аталантой"

Как победителю украинской Лиги U19, "Динамо" пришлось пробиваться через рискованный Путь победителей. С одной стороны, не было грандов типа "Интера", "Арсенала" или "Ливерпуля", они квалифицировались в другую часть турнира. С другой стороны, каждая стадия могла стать последней. Как команда с высоким рейтингом, столичные футболисты вместо трех раундов должны преодолеть только два. И они с этим справились: несмотря на стартовую ничью с "Марибором", динамовцы обыграли словенцев на их поле 3:1, а затем поиздевались над "Коррику" - суммарно 9:1 после двух матчей. Пономаренко стал лучшим бомбардиром основного этапа: 7 голов в 4 матчах плюс ассист. Следующим соперником будет "Аталанта".

Юноши-итальянцы не менее грозны, чем их взрослый аналог. 7 место итоговой таблицы (обыграли и "Шахтер" 3:0), забивной режим почти в каждом матче. О них говорят – содержательный стиль, умноженный на мощь. Это знак, что испытания бергамасками должны пройти обе украинские команды. Но на стадии плей-офф "Аталанта" обычно останавливалась сразу, потому почему же не попытаться зацепиться за проход?

Подготовку к важному матчу команда Игоря Костюка проводила с первой командой киевлян. По ходу тренировок понятно, что бело-синие хотят быть еще более решительными в атаке: нарабатывали тактические элементы относительно построения и завершения атак, а также улучшали точность ударов по воротам. Пресс-служба "Динамо" сообщила, что к игре готовятся Саленко и Пономаренко, обоих мы имели возможность увидеть в Лиге Европы против "РФШ", они тогда вышли на замену в первом для себя матче за основу. Для бело-синих Юношеская лига – не новое путешествие: они уже в шестой раз квалифицируются в плей-офф. Однако пока проявить себя не удавалось.

Для "Шахтера" это первый матч, где на кону продолжение участия

Юношеская команда горняков попала в Лигу чемпионов по квоте первой команды. Вот только в общей группе они выступили гораздо лучше: им понадобилось 5 из 6 туров, чтобы выйти в следующий этап. Соперники были идентичны, только без "Бреста" с "Боруссией". Переиграть мюнхенцев в последнем раунде не удалось, но 14 место и 10 очков – результат лучше, чем у команды Пушича. Соперником мог стать любой из тех, кто вышел дальше вместе с киевлянами в Пути победителей. Выпал "Хоффенхайм".

Выпали чемпионы Германии, доходившие в свое время в полуфинал юношеского евросоревнования. Но следует обратить внимание на посредственные выступления в Пути победителей: там, где "Динамо" разрывало, "Хоффенхайм" мог вылететь. В стартовом раунде они разбили "Гетеборг" суммарно 7:1, а вот решающая стадия была сложной, потому что "Осер" тоже очень хотел попасть в плей-офф. Среди игроков выделим Маканда – нападающий может создать голевой момент самостоятельно, но также не отмечен жадностью и в ключевой этап атаки дает нужный пас.

Горняки также продолжают подготовку к евротурниру на сборах. Они уже провели несколько спаррингов; тренерский штаб говорит, что смотрят не на результат, а на качество игры и взаимодействия в завершении атак. Коуч юношеской команды Алексей Белик отметил, что ему нужно улучшить работу подопечных с мячом и борьбу за него в единоборствах. А также – сделать команду действительно командой в тот момент, когда нужно совместно бороться за победу. Для "Шахтера" это только 4-й выход в плей-офф Юношеской лиги. И это при том, что 10 лет назад, только на второй год существования турнира, им удалось добраться до финала. Не пора ли повторить тот феерический путь?

Какой формат турнира и когда будут играть?

Победители пар примут участие в жеребьевке стадий плей-офф, которая намечена на 14 февраля. В Украине посмотреть матчи Юношеской лиги УЕФА можно будет на сервисе Megogo. Как уже было сказано выше, в феврале начинается олимпийская система плей-офф: один матч, одна попытка, один победитель.

Интересно, что жребию было вообще безразлично, кого и с кем миксовать в 1/16. Например, снова сойдутся "Реал" и дортмундская "Боруссия", в группе шмели были сильнее 2:1. Так будут играть на повышение до стадии полуфинала. После этого 4 лучших коллектива сойдутся в Финале четырех: его разыграют с 25 по 28 апреля. Решающий матч пройдет во французском Ньоне.