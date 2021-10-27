"Шахтер" разгромной победой вышел в 1/4 финала Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины обыграл "Черноморец". Встреча в Одессе завершилась со счетом 0:3.

"Шахтер" уверенно начал поединок, контролируя ситуацию. Мяч очень быстро двигался по полю, но все это происходило преимущественно в центральном круге. Одесситы очень качественно защищались, успевая оперативно реагировать на перемещения мяча, когда его контролировали "горняки".

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Несмотря на присутствие на поле Фернандо, создавалось стойкое чувство, что "Шахтер" играл без центрфорварда. Из-за травмы Траоре "оранжево-черные" испытывали огромные проблемы с креативом и реализацией.

"Черноморец" очень грамотно отрабатывал в обороне и на его фоне "Шахтер" смотрелся абсолютно беззубо в атаке. Подопечным Де Дзерби очень не хватало темпа, чтобы вскрыть защиту соперника.

Ситуация перевернулась после перерыва. На 65-й минуте Фернандо открыл счет в игре, после чего одесская команда "посыпалась".

Окрыленные успехом "горняки" просто разрывали оппонентов и легко вкатили еще два безответных гола.

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​ Соперник определится после жеребьевки. Встречи 1/4 финала запланированы на 2 марта. Полуфиналы пройдут 20 апреля. Финальный поединок – 11 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, прошлый розыгрыш КУ стал крайне неудачным для дончан. "Оранжево-черные" завершили выступление еще в четвертьфинале, сенсационно проиграв "Агробизнесу" из Волочиска (Хмельницкая область).