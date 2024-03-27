Сдадут в ТЦК. Названа 'истинная причина', почему сборная Украины победила Исландию и вышла на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров пообещал сдать всех футболистов в ТЦК и СП в случае поражения от сборной Исландии в финале плей-офф отбора на Евро-2024. Такую "истинную причину" успеха нашей команды приводят Telegram-каналы российской пропаганды.

В качестве доказательства публикуется фотография стартового состава украинцев на матч с исландцами, где за каждым игроком якобы закреплена бригада, куда он отправится служить если команда проиграет.

"Во время вчерашнего футбольного матча между Украиной и Исландией, тренер украинцев Сергей Ребров подарил каждому игроку украинской сборной макет календаря на 2025 год, на котором изображены подразделения ВСУ, в которые отправятся футболисты в случае проигрыша", – пишут российские военкурвы.

Отметим, что изначально "календарик на 2025 год" появился в эфире украинских Telegram-каналов, как прикол, но россияне решили сделать из него "оружие пропаганды" для своих подписчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, финальный поединок отбора на чемпионат Европы по футболу-2024 Украина – Исландия завершился со счетом 2:1.

Несмотря на то, что "желто-синие" пропустили первыми они смогли переломить ход поединка во втором тайме. Сперва хавбек испанской "Жироны" Виктор Цыганков сравнял счет, а затем полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик оформил необходимый результат.

Украина в четвертый раз подряд вышла на континентальное первенство. На Евро-2024 наша команда сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

Комментируя успех команды главный тренер Сергей Ребров признался, что победа далась его парням очень непросто.

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