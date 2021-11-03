'Счет – не по игре': вратарь 'Динамо' недоволен результатом матча с 'Барселоной'

После второго минимального поражения "Динамо" от "Барселоны" на групповом этапе Лиги чемпионов по футболу киевляне были огорчены исходом противостояния. Команда Мирчи Луческу выглядела значительно лучше, чем в первой дуэли соперников, в Испании, но вновь не смогла забить хотя бы один мяч.

Основной вратарь "Динамо" Георгий Бущан в комментарии Megogo поделился своими эмоциями. 27-летний уроженец Одессы надеется, что чемпиону Украины удастся продлить свое пребывание в еврокубках в весенней части сезона. Но для этого нужно занять место в группе не ниже третьего.

"Думаю, что счет – точно не по игре. Вратарь не раз выручал "Барселону". Конечно же, мы расстроены результатом. Снова не получилось забить... Но мы пересмотрим матч и сделаем выводы. Мы настраивались и играли только на победу. Думаю, это было видно. К сожалению, проиграли", – подытожил футболист.

Видео дня

В то же время Георгий надеется на продолжение еврокубковой кампании в начале 2022 года.

"Это не конец света. Перед стартом Лиги чемпионов нам тоже много чего рассказывали. Мы не опускаем руки, у нас впереди еще два матча. Мы еще можем весной сыграть в еврокубках", – не унывает Бущан.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанские СМИ поиздевались над фамилиями футболистов "Динамо" перед игрой с "Барселоной".

Узнавайте результаты Лиги чемпионов 2 ноября: провал чемпиона России и спасение от Роналду.