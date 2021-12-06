СБУ отреагировала на 'арест' футболиста Милевского в Киеве

Служба безопасности Украины прокомментировала происшествие, в котором бывшую футбольную звезду киевского "Динамо" Артема Милевского якобы задержали силовые структуры в киевском ресторане с применением силы и использованием нецензурной лексики. Как и предполагалось, все это оказалось розыгрышем.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко спокойно отреагировал на происшествие. Его слова приводит сайт "Суспильного".

"Они снимают пранк, насколько я понял. В любом случае, сотрудники СБУ там не участвуют", — сказав представитель "органов". Также он обратил внимание на фотографии, которые публиковались с места "инцидента": ни форма, ни другие отличительные знаки СБУ не соответствуют тем образцам, в которых действительно работают в организации.

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Напомним, Милевский выступал за "бело-голубых" в 2002-2013 годах. В 2006-2012 гг. уроженец Беларуси провел 50 матчей за сборную Украины, забив восемь мячей. На чемпионате мира-2006 запомнился оригинальным исполнением пенальти в издевательском для вратаря сборной Швейцарии стиле.

Также Артем играл в клубах Турции, Хорватии, России, Беларуси, Венгрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Милевский дал россиянам категоричный ответ, сравнивая сборные двух стран: "Украина закроет РФ".

Еще один скандальный футболист Селезнев отметился дикой выходкой после игры с "Динамо".