Сборная Японии по футболу забила 14 голов в отборе на ЧМ-2022. Видео

Сборная Японии одержала разгромную выездную победу над Монголией, забив соперникам 14 безответных голов в отборочном матче на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Гости открыли счет на 13-й минуте встречи и ушли на перерыв с перевесом в пять мячей. Казалось, что на этом японцы успокоятся, но во второй половине встречи они поразили ворота хозяев еще девять раз, забив четырежды после 87-й минуты поединка.

Эта победа стала для гостей пятой в пяти матчах отбора и позволила им укрепить свое лидерство в группе F и оторваться на пять очков от идущего на второй позиции Таджикистана. Япония в этом отборе еще не пропускала и отличилась 27 голами. Что касается Монголии, то она замыкает таблицу с тремя пунктами. В ее пассиве 27 пропущенных мячей, а в активе – два забитых.

Отметим, что до самой крупной победы в истории японцам не хватило одного гола. В сентябре 1967 года они разгромили Филиппины со счетом 15:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, македонского нападающего Илию Несторовски отчислили из сборной во время отбора на ЧМ-2022 из-за празднования гола.