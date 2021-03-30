Македонского футболиста отчислили из сборной за празднование гола

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангелоски отчислил из расположения национальной команды нападающего Илию Несторовски за нецензурную брань во время празднования гола в ворота Лихтенштейна (5:0) в рамках отбора на ЧМ-2022.

Как сообщается на странице Football Macedonien в Twitter, отличившись забитым мячом, футболист подбежал к одной из телекамер и прокричал в нее оскорбительные слова. Ангелоски это не понравилось, поэтому он отправил своего подопечного в клуб, за который тот сейчас выступает.

Гол и празднование можно посмотреть на видео, начиная с 7:30.

Несторовски объяснил, что обращался к трем людям, которые угрожали ему и его семье.

"Оскорбления были адресованы трем людям, которые угрожали и унижали меня и мою семью на протяжении трех последних дней. Они прекрасно понимают, о чем и о ком я говорю", – заявил нападающий.

Отметим, что сейчас на счету Северной Македонии три очка после двух матчей. Лидерами группы J, в которой выступает сборная, являются Германия и Армения (по шесть очков). В следующем поединке подопечные Ангелоски встретятся с чемпионами мира 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии футболист снял трусы во время празднования гола и был наказан.