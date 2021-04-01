Сборная Украины в матче с Казахстаном установила несколько рекордов при Шевченко

В ничейном матче с Казахстаном (1:1) в отборе на чемпионат мира 2022 года сборная Украины по футболу установила несколько рекордов при главном тренере Андрее Шевченко.

Как сообщает издание Tribuna со ссылкой на статистический портал WyScout, наши соотечественники создали множество моментов, ожидаемое количество голов в которых суммарно составило 4,16. Ранее лучший результат по этому показателю составлял 2,87 в поединке отбора на ЧМ-2018 против Турции (2:0 в нашу пользу).

Согласно информации источника, украинцы нанесли 26 ударов по воротам казахов, что на один больше, чем в ранее рекордном матче с Чехией (25), который прошел в 2018 году в рамках Лиги наций и закончился со счетом 1:0 в нашу пользу.

Также отмечается, что УЕФА насчитал 29 ударов в исполнении нашей сборной в поединке с Казахстаном, 9 из которых были нанесены в створ ворот. Это на одну попытку меньше, чем в вышеуказанном противостоянии с чехами (10).

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий нашей национальной команды Роман Яремчук признался, что сказал партнерам в раздевалке после сенсационной ничьей в последнем матче.