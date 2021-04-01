Збірна України в матчі з Казахстаном встановила кілька рекордів за часів Шевченка

У нічийному матчі з Казахстаном (1:1) у відборі на чемпіонат світу 2022 року збірна України з футболу встановила кілька рекордів за часів головного тренера Андрія Шевченка.

Як повідомляє видання Tribuna з посиланням на статистичний портал WyScout, наші співвітчизники створили безліч моментів, очікувана кількість голів у яких сумарно склала 4,16. Раніше найкращий результат за цим показником становив 2,87 у поєдинку відбору на ЧС-2018 проти Туреччини (2:0 на нашу користь).

Згідно з інформацією джерела, українці завдали 26 ударів по воротах казахів, що на один більше, ніж у раніше рекордному матчі з Чехією (25), який пройшов у 2018 році в рамках Ліги націй і завершився перемогою "жовто-блакитних" з рахунком 1:0.

Також наголошується, що УЄФА нарахував 29 ударів у виконанні нашої збірної в поєдинку з Казахстаном, 9 з яких були нанесені у площину воріт. Це на одну спробу менше, ніж у вищевказаному протистоянні з чехами (10).

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник нашої національної команди Роман Яремчук зізнався, що сказав партнерам у роздягальні після сенсаційної нічиєї в останньому матчі.