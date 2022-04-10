СМИ назвали нового соперника сборной России по футболу, вызвав припадок у болельщиков в сети

Сборные России по футболу хочет провести 2 июня товарищеский матч против команды Ирана, сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на источник в Федерации футбола Ирана. Место встречи пока неизвестно, так как сначала нужно получить разрешение ФИФА на проведение игры.

Напомним, что российская футбольная сборная была отстранена ФИФА от участия во всех международных соревнованиях из-за нападения войск РФ на Украину.

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Иран пробился в финальную часть ЧМ-2022 и может стать соперником сборной Украины. На мундиале в Катаре иранцы сыграют в группе с Англией и США. Четвертая команда определится в июне, когда состоится стыковой матч украинских футболистов против сборной Шотландии.

В комментариях фанаты высмеяли такую перспективу. Один из болельщиков в ироничном стиле спрогнозировал, как будет проходить ближайший международный турнир для России, учитывая, что она забанена практически всеми странами.

"Кубок первого канала по футболу! В нем принимает участие 8 сборных: Россия, молодежная команда России, Сирия, КНДР, Венесуэла, Сербия, Беларусь и Таджикистан. Команды будут поделены на 2 группы: группа Z и группа V. Из группы выходят все команды и играют со стадии 1/4. Призеры соревнований получат ордена и награды государственного значения, дефицитные провианты как сахар и гречка, а также скидку на нефть и газ. Вот будущее, которое нам организовали", – написала юзер.

Некоторые предполагают, что Иран откажется играть с россиянами, чтобы не рисковать своим местом на мундиале.

Фанаты также шутят про "Лигу изоляций".