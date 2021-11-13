Италия хитрым штрафным спаслась от поражения в отборе ЧМ-2022. Видео

Сборная Италии в матче отбора на чемпионат мира по футболу-2022 спасла ничью с командой Швейцарии. Поединок завершился со счетом 1:1, а свой гол хозяева забили после нестандартного розыгрыша штрафного.

На 36-й минуте Инсинье и Эмерсон удачно запутали соперника. Сперва Эмерсон показал, что будет бить он, но в итоге подал капитан "Наполи". Его удар замкнул хавбек "Неаполя" Ди Лоренцо.

Эта наработка, которую использовал наставник итальянцев Роберто Манчини, ранее уже принесла результат "Наполи" в Серии А.

Видео дня

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти после того матча признался, что подсмотрел розыгрыш у дортмундской Боруссии.

На видео с 5:45.

В чемпионате Германии в 2018-го Рройс и Геррейра обманули всех, а момент стал образцом для других.

Судьба путевки решится в воскресенье. Италия сыграет на выезде с Северной Ирландией, а Швейцария примет дома Болгарию. Победитель группы сразу выйдет на ЧМ, а вот вторую сборную ждет плей-офф.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее в отборе на ЧМ-2022 случился исторический момент.