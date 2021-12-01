Сборная Италии по футболу хочет сыграть с Украиной. Конкурент – Россия

Сборная Италии по футболу с 28 по 31 января планирует организовать небольшой тренировочный лагерь, чтобы лучше подготовиться к матчам плей-офф чемпионата мира-2022. Главный тренер "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини в это время хочет сыграть товарищеский матч, а среди возможных оппонентов называют всего три команды – Украины, России и Шотландии.

Об этом пишет российское издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на свои источники на Апеннинах. В качестве возможного места проведения спарринга называют Флоренцию или Бергамо.

Напомним, сборная Украины в стыковых матчах ЧМ-2022 сначала сразится с Шотландией, а в случае успеха – с победителем дуэли между Уэльсом и Австрией.

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Итальянцы в первом матче плей-офф Мундиаля сойдутся с командой Северной Македонии, с которой на Евро-2020 встречались украинцы. А затем действующих чемпионов Европы ждет противостояние, скорее всего, с португальцами. Роналду и Ко перед этим должны справиться с турками.

Ранее сборные Украины и Италии провели восемь поединков, в которых наши добыли две ничьи и шесть раз уступили.

Россиян в плей-офф ждет непростая встреча с поляками. А ее победитель выйдет на лучшую сборную в паре Швеция – Чехия.

Как сообщал OBOZREVATEL, у "Дженоа" Шевченко возникли проблемы в Италии.

В то же время вратарь бросил мяч в игре и попал в Книгу рекордов Гиннеса.