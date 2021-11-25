Самый дорогой футболист 'Шахтера' признан худшим в матче против 'Интера'

После матча Лиги чемпионов между итальянским "Интером" и украинским "Шахтером" в Милане (2:0) свои оценки действиям футболистов дали аналитики. По версии двух авторитетных ресурсов самым худшим в составе "горняков" на поле "Сан-Сиро" оказался бразилец Тете.

Одного из трех самых дорогих подопечных Роберто Де Дзерби сайт Transfermarkt оценивает в 20 миллионов евро. Столько же стоят Манор Соломон и Додо. Тете получил от WhoScored 5,9 балла – как и форвард Фернандо и защитник Николай Матвиенко. А вот скоростной защитник Додо заработал наивысший бал у гостей – 7,2.

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Сайт SofaScore, кроме Додо, высоко оценил Майкона и Анатолия Трубина. Все трое получили по 7,4 балла. Причем, вратарю "Шахтера" поставили даже более высокую оценку, чем его коллеге в "Интере" Хандановичу (7,3). Неубедительно действовал в среду дорогой новичок "Шахтера" Педриньо – 6,1; его оценивают в 17 млн евро.

"Королем" вечера, конечно же, оказался автор дубля Эдин Джеко. Слабее других у хозяев выглядел словацкий защитник Милан Шкриньяр.

Напомним, "оранжево-черные" в пяти турах набрали всего одно очко и лишились шансов пробиться даже в плей-офф Лиги Европы.

Смотрите обзор встречи в Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер "Шахтера" нашел причину неудач в Лиге чемпионов: "Будем играть совсем по-другому".