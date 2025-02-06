Самолет с футболистами 'Манчестер Юнайтед' разбился при попытке взлета из аэропорта Мюнхена. Трагической катастрофе, которая унесла жизни 23 человек – 67 лет

67 лет назад – 6 февраля 1958 года самолет с футболистами и персоналом "Манчестер Юнайтед", а также журналистами и болельщиками (всего 43 пассажира) потерпел крушение при третьей попытке взлета с аэродрома в Мюнхене. Команда возвращалась из Белграда после победы над "Црвеной Звездой" в Кубке Европейских чемпионов, а в Германии самолет делал дозаправку.

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Перед полетом на борту царила обычная атмосфера: игроки читали, разговаривали и играли в карты. Однако взлет трижды не удавался. Первая попытка была прервана из-за проблем с двигателями.

Вторая также завершилась неудачей, после чего пассажиры отправились на кофе. Когда их снова пригласили в самолет, напряжение возросло. На третьем разгоне скорость упала, самолет не смог набрать нужную высоту, выкатился за пределы взлетной полосы, задел дом и дерево, после чего загорелся.

Выжившие вспоминали хаос после катастрофы. Билл Фоулкс выбрался наружу и вернулся, чтобы помочь товарищам. Некоторые игроки были без сознания, другие в тяжелом состоянии. Раненых отправили в мюнхенскую больницу, где вскоре умерли Дункан Эдвардс и второй пилот Кеннет Рэймент.

Восемь игроков погибли сразу, еще двое больше не смогли вернуться в футбол. В катастрофе также потеряли жизни тренеры, сотрудники клуба, восемь журналистов, капитан самолета и несколько пассажиров. Всего жертвами стали 23 человека.

Трагедия потрясла футбольный мир. В Манчестере тысячи людей пришли проститься с погибшими, а таксисты бесплатно подвозили родственников на похороны. Другие клубы оказали помощь: "Ливерпуль" и "Ноттингем Форест" первыми предложили игроков. Футбольная ассоциация изменила правила, чтобы "Юнайтед" мог срочно пополнить состав.

Через 13 дней команда впервые вышла на поле после катастрофы – в матче Кубка Англии против "Шеффилд Уэнсдей". На стадионе собрались 60 тысяч зрителей, многие плакали. В программке вместо состава клуба оставили пустое место, чтобы болельщики вписали новые имена сами. Это стало началом возрождения команды после одной из самых страшных трагедий в истории футбола.

Позже на месте трагедии был установлен символический мемориал с именами погибших.

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