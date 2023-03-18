Экс-главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо эмоционально прокомментировал вылет "Шахтера" из Лиги Европы. "Горняки" в ответной встречеи с "Фейеноордом" проиграли со счетом 1:7.

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Бывший главный тренер "Динамо" не смог подобрать слов от увиденной тактики украинских футболистов в поединке в Роттердаме.

"Когда я увидел, что "Шахтер" начал пытаться прессинговать, то сказал про себя: "Это пи*дец!" Я не знаю, что случилось с Трубиным – как не удар, так гол. Ну нельзя же пропускать все, что летит в ворота! Четыре мяча он просто обязан был брать", - заявил Сабо в интервью Fanday.

В тоже время Йожеф Йожефович положительно оценил в целом выступление "Шахтера" в еврокубках.

"В Лиге чемпионов неплохо играли, "Ренн" прошли. К тому же у них молодая команда", - отметил 83-летний специалист.

Также Сабо посоветовал главному тренеру "Шахтера" Игору Йовичевичу быть скромнее.

"А вообще я считаю, что Йовичевичу нужно быть поскромнее. Мне кажется, он немножко себя возвысил. Мне не понравились его последние интервью, где он жаловался на переезды, говорил, что у него молодая команда. Это просто отговорки! Ему нужно признать, что в ответном матче с "Фейеноордом" он избрал неправильную тактику", – сказал Сабо.

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