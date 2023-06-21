С россиянином в составе: 'Днепр-1' узнал первого соперника в новом сезоне Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго квалификационного раунда нового розыгрыша Лиги чемпионов. Своего соперника узнал украинский СК "Днепр-1".

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Соперником команды тренера Александра Кучера станет греческий "Панатинаикос", который финишировал вторым в национальном первенстве, провалив концовку чемпионата и пропустив соседей из АЕКа. Первый матч станет для украинской команды номинально домашним и состоится 25/26 июля. В Афинах команды встретятся 1/2 августа.

Интересно, что в минувшем сезоне цвета греческой команды бразилец Бернард, который пять сезонов провел в донецком "Шахтере" и до сих пор является самой дорогой покупкой "горняков" (25 млн евро). Также в составе "Панатинаикоса" числился россиянин Юрий Лодыгин.

Отметим, что в прошлом году греческая команда выступала в Лиге конференций. Афиняне проиграли уже в третьем квалификационном раунде чешской "Славии".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее определились потенциальные соперники в Лиге чемпионов донецкого "Шахтера", который начнет турнир с группового этапа.

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