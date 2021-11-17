С большим отрывом: статистики назвали лучшего и худшего в матче Босния – Украина

После отборочного поединка чемпионата мира-2022 в Зенице, в котором украинцы обыграли боснийцев, свои оценки действиям футболистов дали аналитики. По мнению статистиков, лучшим на поле в составах обеих команд оказался полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.

Авторитетный ресурс WhoScored поставил 24-летнему уроженцу Радомышля высокую оценку 8,5 балла! На втором месте оказался вратарь нашей команды Георгий Бущан (7,7), который спасал "сине-желтых", а на третьем – защитник Илья Забарный (7,5). Еще одному игроку оборонительного плана, Тарасу Степаненко, выдали 7,4, а Руслану Малиновскому и Николаю Шапаренко, вышедшему на замену, – 7,3. А вот автор второго гола Артем Довбик заслужил лишь 6,9 пункта.

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Другой хорошо известный сайт, SofaScore, также выделил Зинченко (8,1) и Бущана (7,6).

Слабее всех у гостей себя показали лидеры нападения – капитан Андрей Ярмоленко (6,5) и Роман Яремчук (6,0).

Напомним, подопечные Александра Петракова вышли в плей-офф отбора и за путевку в Катар-2022 поборются весной следующего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко назвал ключевой момент матча Босния – Украина.

Также супруга Зинченко отметила гол футболиста сборной и предстала в шикарном платье с декольте.