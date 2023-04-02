''Русский мир'' несет слезы, кровь и ужас тем, кто слеп''. На футболе в Молдове вывесили баннер против России

Болельщики молдавского футбольного клуба "Зимбру" развернули в Кишеневе яркий баннер на матче чемпионата страны в Суперлиге. Эпизод случился в 3-м туре во время игры с "Шерифом" из Тирасполя (0:2).

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Плакат состоял из двух частей. На верхней было написано "Русский мир" несет слезы, кровь и ужас тем, кто слеп".

На нижней указаны даты вторжения российских войск на территорию соседей: "Молдова 1992, Грузия 1992/2008, Украина 2014/2022".

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта президент Молдовы Майя Санду подтвердила позицию ее страны относительно войны России против Украины. Политик заявила, что страна "никогда не была и не будет на стороне убийц", она осуждает российскую агрессию с первого дня полномасштабного вторжения.

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