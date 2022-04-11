Россиянина назвали тренером месяца в Венгрии, которая подыгрывает Путину во время войны

Российского специалиста Станислава Черчесова признали лучшим тренером марта в чемпионате Венгрии. Бывший наставник сборной РФ получил награду во главе клуба "Ференцварош", который три года возглавлял украинец Сергей Ребров.

Как сообщает официальный сайт Черчесова, 58-летний российский специалист получил свой приз после матча 27-го тура чемпионата Венгрии, в котором его "Ференцварош" накануне разгромил "Дебрецен" со счетом 3:0.

В первый месяц весны клуб из Будапешта одержал три победы в трех матчах национального первенства и продолжает лидировать в турнирной таблице, оторвавшись от своего ближайшего преследователя "Академии Пушкаша" на 9 очков.

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Отметим, что с 2018-го по 2021 год "Ференцварош" возглавлял украинский тренер Сергей Ребров, который помог "фради" значительно прибавить в игре и трижды кряду победить в чемпионате Венгрии.

Также горловчанин вывел клуб из Будапешта в групповой раунд Лиги чемпионов, был признан лучшим тренером Венгрии в сезоне-2020/2021. После чего Ребров покинул "Ференцварош" из-за конфликта с руководством "фради", которое вмешивалось в трансферную политику команды.

Черчесов же принял клуб из Будапешта в декабре 2021 года. Объективно тренер из РФ возглавил крепкую команду, которую на протяжении трех лет строил Ребров, и которая на момент подписания контракта с россиянином шла на первом месте в чемпионате. Но боссы "фради" искали "жесткую руку". И решили, что такую можно найти в России.

Отметим, что правительство Венгрия во главе с премьер-министром Орбаном не скрывает своей пророссийской позиции, подыгрывая Путину даже во время войны с Украиной. В Будапеште тормозят жесткие санкции против Кремля и готовы платить за газ в рублях.

Так что и приглашение Черчесова не выглядит удивительным, даже в свете проваленного Евро-2020, где Россия заняла последнее место в своей группе.

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