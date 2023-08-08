Россиян шокировало фото с благотворительного матча ради Украины. Они стерли любое упоминание о нашей стране

Российские журналисты были шокированы внешним видом легендарного футболиста каталонской "Барселоны" и сборной Камеруна Самюэля Этоо. Олимпийский чемпион 2000 года появился перед публикой на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне во время благотворительного матча Game4Ukraine.

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Портал Sport24.ru опубликовал снимок Этоо с поединка, который был организован украинцами Александром Зинченко и Андреем Шевченко. На фото очевидно, что камерунский трехкратный победитель Лиги чемпионов заметно прибавил в весе, чем очень отличается от того, как выглядел во время карьеры.

При этом российские журналисты ни словом не упомянули о том, что игра в Лондоне была в поддержку Украины. Они лишь отметили, что Этоо "принял участие в благотворительном матче", а вид камерунца вызвал у представителей страны-агрессора настоящий шок.

Отметим, что встреча команд Шевченко и Зинченко состоялась 6 августа и завершилась вничью 2:2. Голами отметились легенда "Реала" и "Интера" Кларенс Зеедорф, экс-футболист "Челси" Уильям Галлас, бывший капитан донецкого "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио Срна и выдающийся игрок "Вест Хэма" Марк Нобл.

Перед началом игры победительница Евровидения-2016 Джамала в необычном стиле исполнила гимн Украины и попала под хейт соотечественников.

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