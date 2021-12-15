Россия – агрессор, Крым – наш: экс-футболиста сборной Украины неправильно понял "идиот-журналист"

Максим Иншаков
Футбол
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Сергей Гринь

Полузащитник "Александрии" Сергей Гринь заявил, что не собирается переходить в российский клуб и его прошлые слова неправильно интерпретировали. В интервью Tribuna.com бывший футболист молодежной и юношеской сборных Украины заявил, что позвонит "этому идиоту", который брал интервью, и все ему выскажет.

Сергей Гринь

В общении с представителем ua-football, на вопрос смог бы он переехать играть в чемпионат России, Гринь не смог ответить однозначно, уточнив, что спорт и политика – это разные вещи.

"Я перенес уже три операции, жду четвертую. Я живу в Украине, моя семья тоже живет в Украине, я родился в Украине. Какой еще возможный переход в Россию? Я думаю как бы мне быстрее выздороветь и вернуться в строй "Александрии". Россия – агрессор, Крым – наш", - заявил Гринь.

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Сергей Гринь травмировался

Отметим, что несколько лет назад Гринь, выступавший тогда на правах аренды за "Верес", порвал крестообразные связки. Футболист "Шахтера" получил тяжелейшую травму во время матча 6-го тура чемпионата Украины против одесского "Черноморца".

Сергей Гринь провел аренду в "Вересе"

Так и не восстановившись до конца года, по завершении срока аренды в "Вересе" Сергей был отдан в аренду клубу Первой лиги "Арсенал-Киев".

Сергей Гринь был отдан в аренду клубу Первой лиги "Арсенал-Киев"

15 января 2019 года подписал контракт на 2,5 года с датским футбольным клубом "Вайле" (Дания).

Гринь провел год в Вайле

Летом 2021 года перешёл в "Александрию", подписал двухлетний контракт.