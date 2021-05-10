Российский вратарь пропустил решающий гол ударом с центра поля в Швеции. Видео

Российский голкипер "Зенита" Александр Васютин, который выступает за "Юргорден" на правах аренды, пропустил нелепый гол ударом с центра поля в матче пятого тура чемпионата Швеции против "Дегерфорса" (0:2).

На 85-й минуте встречи при счете 0:0 нападающий последних Виктор Эдвардсен двигался с мячом в центре поля и увидел, что вратарь из РФ вышел из ворот слишком далеко. Васютин был близок к тому, чтобы спасти команду, но немного не дотянулся до игрового снаряда, пропустив его за шиворот.

В добавленное ко второму тайму время "Дегерфорс" удвоил свое преимущество и добыл вторую победу в сезоне (6 очков после 5 туров). Для "Юргордена" это поражение стало первым на старте сезона.

Васютин перешел в команду в феврале 2021 года. Он принял участие в пяти поединках за клуб, пропустил четыре гола и в двух случаях отстоял "на ноль". Шведский гранд может выкупить контракт россиянина после окончания аренды. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник симферопольской "Таврии" Евгений Белоконь отметился фантастическим голом с центра поля в чемпионате Украины.