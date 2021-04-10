Украинский футболист забил фантастический гол с центра поля. Видео

Полузащитник симферопольской "Таврии" Евгений Белоконь отметился фантастическим ударом в гостевом матче 16-м туре Второй лиги против "Балкан".

Встреча состоялась на стадионе имени Любчика в селе Маяки Одесской области и завершилась со счетом 0:2.

На 86-й минуте Белоконь отобрал мяч у соперника, немного пробежал с ним и парашютом отправил снаряд четко в ворота.

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Эта победа позволила "Таврии" с 27 очками закрепиться на 4-й строчке. "Балканы" идут восьмыми (12 пунктов).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский защитник ФК "Оболонь" отметился феноменальным ударом в домашнем матче 19-го тура Первой лиги чемпионата страны против "Кремня".

22-летний воспитанник донецкого "Шахтера" на 28-й минуте убойным выстрелом метров с 40 отправил кожаную сферу четко в девятку.