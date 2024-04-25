Российский ЦСКА обвинили в победном Кубке УЕФА: что произошло

Знаменитый французский тренер Ги Ру обвинил московский ЦСКА в подкупе арбитров во время четвертьфинального противостояния с "Осером" в Кубке УЕФА 2004/05. Тогдашний наставник бургундцев отметил, что как минимум в ответной игре команд судьи из Германии получили от россиян дорогие подарки.

Об этом 85-летний Ру рассказал в интервью изданию Le Figaro. По его словам, представители персонала "Осера" обнаружили в одной из сумок арбитров дорогие часы с рубинами. Французский специалист, узнав об этом, решил промолчать, что сегодня назвал одной из главных своих ошибок.

"Нас ограбили в четвертьфинале Кубка УЕФА россияне. Московский ЦСКА купил арбитра. После первого матча в Москве у меня возникли подозрения и попросил парня из нашей команды проверить сумки арбитров. Он вернулся ко мне бледный и сказал: "Есть прекрасные часы с рубинами". У меня было 10 минут на принятие решения. Я мог стать человеком, который спровоцировал скандал, а не который провел 894 матча в чемпионате Франции и вывел "Осер" в Европы. Я не принял правильного решения. Я промолчал", – сказал Ги Ру.

Отметим, что ЦСКА после победы 4:0 на своем поле уступил в Осере в два мяча и вышел в полуфинал. После победы над итальянской "Пармой" москвичи в решающем матче турнира одолели португальский "Спортинг" и выиграли евротрофей.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной России Валерий Карпин пришел в ярость из-за "позора российского футбола".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!