Российский футбольный комментатор рассказал, как Зинченко хотел взять гражданство РФ

Известный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко хотел взять гражданство РФ, но передумал из-за родителей.

По его словам, если бы наш соотечественник принял это решение, то оказался бы не в "Уфе", за которую выступал в 2015-2016 годах перед переездом в Англию, а в "Зените".

"Когда Зинченко только переезжал в Россию, за него шла война. Он же был приписан донецкому "Шахтеру", и Газизов (генеральный директор "Уфы" – Ред.) рискнул, сказав: "Давай, берем тебя". Более того, был такой момент, когда Зинченко даже хотел взять российское гражданство для того, чтобы его заявили в Россию. Он же украинец. Я лично его спрашивал, и он сказал: "Все-таки мои родственники живут в Донецкой области, но не там, где "ДНР", а в украинской части. Не могу я брать российское гражданство. Родители и прочее… Ну не могу". Если бы он взял российское гражданство, то оказался бы в "Зените"", – цитирует слова Орлова издание "Чемпионат".

Отметим, что Зинченко является уроженцем Радомышля Житомирской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший полузащитник "Уфы" Эммануэль Фримпонг обратился к Александру, потребовав, чтобы украинец вернул ему долг.