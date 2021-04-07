Экс-футболист российского клуба обратился к Зинченко с требованием

Бывший полузащитник российской "Уфы" Эммануэль Фримпонг потребовал, что его экс-одноклубник Александром Зинченко вернул ему долг

Ганский хавбек заявил, что он был одним из тех, кто учил украинца английскому, а тот никогда не платил ему за работу.

"Напишите, что Зинченко мне должен. Мы с ним договорились, что он заплатит мне, когда уедет. Обычно я беру 2000 долларов в час. Но он мой друг, поэтому для него всего 1000. Я столько потратил времени на него! Передайте ему, это очень важно", – сказал Фримпонг в интервью Sport24.

Напомним, что Зинченко выступал за "Уфу" с зимы 2015 года. В июле 2016-го перешел в английский "МанСити".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в Instagram от имени команды поздравил Зинченко с рекордом в сборной Украины.

Полузащитник "Манчестер Сити" вывел "желто-синих" на матч сборной Франции, став самым молодым капитаном в истории национальной команды.