УЕФА отменил результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Названа причина

В понедельник, 13 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка пар 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Однако ее провели с техническими ошибками, поэтому она состоится вновь – в 16:00 по киевскому времени. В заявлении УЕФА говорится, что проблема оказалась в программном обеспечении: не были учтены все факторы, какая команда может сыграть против какой.

Первоначально же в стартовом раунде плей-офф должны были сойтись французский ПСЖ и английский МЮ – команды звездных аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду. Распределять клубы по парам помогал бывший российский футболист Андрей Аршавин, который в свое время играл за лондонский "Арсенал".

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Также на этой стадии продолжают выступать команды двух украинцев – "Манчестер Сити" Александра Зинченко и "Бенфика" Романа Яремчука. Португальскому клубу с нашим форвардом в составе выпал сложный жребий в виде мадридского "Реала". Команда Зины тоже получила оппонента из Испании – победителя Лиги Европы прошлого сезона "Вильярреал". Однако, эти результаты жеребьевки уже аннулированы.

Первоначальные пары 1/8 финала Лиги чемпионов:

"Бенфика" (Португалия) – "Реал" (Испания)

"Вильярреал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)

"Атлетико" (Испания) – "Бавария" (Германия)

"Зальцбург" (Австрия) – "Ливерпуль" (Англия)

"Интер" (Италия) – "Аякс" (Нидерланды)

"Спортинг" (Португалия) – "Ювентус" (Италия)

"Челси" (Англия) – "Лилль" (Франция)

ПСЖ (Франция) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Первые встречи пройдут 15-16 и 22-23 февраля, ответные – 8-9 и 15-16 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 38-й клуб стал жертвой Месси в Лиге чемпионов.

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