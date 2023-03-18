Российский футболист посоветовал не ездить в ''опасную Европу'': могут потребовать поддержать Украину и показаться с флагом

Известный российский футболист Дмитрий Воробьев заявил, что не поехал бы в Европу при нынешней политической обстановке. 25-летний нападающий "Оренбурга" в сезоне 2018/2019 играл в клубе Второй лиги Чехии "Градец Кралове".

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Вспоминая свой быт, Воробьев рассказал, что жил на стадионе и спал на матрасе в 30 сантиметрах от пола. После "Градеца" форвард был на просмотре в "Банике", но его не взяли. Агент предлагал другие варианты в Чехии, но россиянин решил вернуться на родину

"Сейчас в Европу не стоит ехать хотя бы ради своей безопасности. Плюс могут быть неприятные моменты – требования публично поддержать Украину и показаться с ее флагом, например. При таком раскладе я тут же вернулся бы в Россию, – цитирует Воробьева Sport24.

Российские болельщики высмеяли такой ура-патриотизм своего соотечественника.

"А ещё родитель номер один, два, три, четыре. А ещё у них репы нет", "Скрепы головного мозга", – стебутся россияне.

Юзеры вспоминают громкий эпизод в российском баре, когда правоохранители заставили задержанных посетителей исполнять песню "Любэ".

"Интересно, а требование в баре намалевать что-то с литерой Z и спеть ради услады силовиков - это как, неприятный момент? Или, наоборот, светлый, и надо ликовать всей своей российской душой?" – с сарказмом интересуются фанаты.

Пользователи усомнились в наличии интеллекта у Воробьева.

"Действительно, страшно в Европу ехать с такой ментальностью. Лучше сидеть в безопасности, смотреть Рашу Тудей и Вечер у соловьиного помета", – говорится в комментариях.

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