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Российские оккупанты убили президента украинского футбольного клуба

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
1,5 т.
Российские оккупанты убили президента украинского футбольного клуба

Президент футбольного клуба "Поділля" (Васильковцы) Михаил Коваль погиб, защищая Украину от российских оккупантов, сообщает Ассоциация футбола Тернопольщины на своей странице в Facebook. Герою навсегда осталось 34 года.

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По данным местных властей, Михаил Коваль, офицер ВСУ и командир батальона, погиб 12 января 2025 года в поселке Ямполь Донецкой области. Его автомобиль был поражен ударным дроном во время выполнения боевого задания.

Российские оккупанты убили президента украинского футбольного клуба

OBOZ.UA, Ассоциация футбола Тернопольщины, Васильковецкая громада и жители села выражают глубокие соболезнования семье, друзьям и боевым товарищам погибшего.

"Михаил Олегович запомнится не только как преданный футбольный руководитель, но и как Герой Украины, отдавший свою жизнь за свободу и независимость родной страны. Его имя навсегда останется в сердцах всех, кто знал его, любил и уважал", – говорится в некрологе.

Российские оккупанты убили президента украинского футбольного клуба
Российские оккупанты убили президента украинского футбольного клуба
Российские оккупанты убили президента украинского футбольного клуба

Как сообщал OBOZ.UA, 21 декабря на войне против российских оккупантов погиб украинский арбитр Андрей Щепотьев. Харьковчанину навсегда осталось 30 лет.

Российские оккупанты убили президента украинского футбольного клуба

А в ноябре российские оккупанты убили отца голкипера донецкого "Шахтера" и чемпиона Украины Дениса Твардовского. Дмитрию Твардовскому навсегда осталось 45 лет.

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