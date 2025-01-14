Российские оккупанты убили президента украинского футбольного клуба

Президент футбольного клуба "Поділля" (Васильковцы) Михаил Коваль погиб, защищая Украину от российских оккупантов, сообщает Ассоциация футбола Тернопольщины на своей странице в Facebook. Герою навсегда осталось 34 года.

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По данным местных властей, Михаил Коваль, офицер ВСУ и командир батальона, погиб 12 января 2025 года в поселке Ямполь Донецкой области. Его автомобиль был поражен ударным дроном во время выполнения боевого задания.

OBOZ.UA, Ассоциация футбола Тернопольщины, Васильковецкая громада и жители села выражают глубокие соболезнования семье, друзьям и боевым товарищам погибшего.

"Михаил Олегович запомнится не только как преданный футбольный руководитель, но и как Герой Украины, отдавший свою жизнь за свободу и независимость родной страны. Его имя навсегда останется в сердцах всех, кто знал его, любил и уважал", – говорится в некрологе.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 декабря на войне против российских оккупантов погиб украинский арбитр Андрей Щепотьев. Харьковчанину навсегда осталось 30 лет.

А в ноябре российские оккупанты убили отца голкипера донецкого "Шахтера" и чемпиона Украины Дениса Твардовского. Дмитрию Твардовскому навсегда осталось 45 лет.

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