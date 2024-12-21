Российские оккупанты убили украинского футбольного арбитра и тренера

На войне против российских оккупантов погиб украинский арбитр Андрей Щепотьев, сообщает пресс-служба УАФ. Харьковчанину навсегда осталось 30 лет.

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Андрей работал на матчах детско-юношеского футбола, судил игры любительских лиг и был слушателем Национальной школы арбитров в 2020 году.

Также Щепотьев тренировал местную команду "Арсенал".

После начала полномасштабного вторжения России он ушел в ряды ВСУ. Андрей погиб во время выполнения боевого задания на Харьковщине.

OBOZ.UA, Украинская ассоциация футбола и вся футбольная общественность выражают соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память Герою.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре российские оккупанты убили отца голкипера донецкого "Шахтера" и чемпиона Украины Дениса Твардовского. Дмитрию Твардовскому навсегда осталось 45 лет.

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