Российские болельщики попытались затравить сборную Украины после игры с Англией, но что-то пошло не так

Игра сборной Украины по футболу в матче отбора на Евро-2024 против Англии вызвала зависть у российских болельщиков. В то время, как их команда не может выиграть у Египта, "желто-синие" на равных провели встречу с футболистами из топ-клубов мира.

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Россияне попытались затравить украинских игроков, завалив их оскорбительными комментариями, однако вместо поддержки, получили много негативных оценок.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в 5-м туре квалификации на Евро-2024 сыграла вничью против команды Англии. Поединок в Польше на стадионе "Тарчински Арена" завершился со счетом 1:1.

Перед игрой украинские болельщики, пришедшие поддержать свою сборную, устроили потрясающий перфоманс. Зрители на трибунах стадиона в польском Вроцлаве вместе с неувядающим мэтром украинской эстрады Тарасом Петриненко фантастически исполнили гимн Украины.

Отметим, что опорный полузащитник сборной Англии Деклан Райс поддержал нашу страну после игры во Вроцлаве. 24-летний футболист "Арсенала" закончил свое послематчевое интервью фразой "Слава Украине!".

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