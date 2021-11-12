Роналду подарил футболку фанатке, которая выбежала на поле в Ирландии. Фото
Настоящей охотой на Криштиану Роналду сопровождался визит сборной Португалии на матч с ирландцами в Дублин в отборе чемпионата мира-2022. Звездный футболист был в центре внимания и на поле, и вне его: многие хотели поговорить с ним и, конечно же, получить сувенир. Во время игры один из фанатов выбежал на газон и пытался пообщаться с Роналду.
Однако футболисту не понравился такой интерес к его персоне, и стюарды быстро увели нарушителя порядка.
Уже после финального свистка юная поклонница португальца предприняла такую же попытку.
На этот раз Криштиану проявил доброту. Многодетный отец решил откликнуться на просьбу фанатки и подарить ей футболку.
Более того, Роналду даже обнял девочку.
Позже оказалось, что 13-летняя Эддисон Уэлан – футболистка местной команды "Шелбурн", о чем с гордостью сообщил клуб.
Shelbourne U13 player Addison Whelan gets Ronaldo's jersey 😍#RedsTogether | #Since1895 pic.twitter.com/YgOp9f4ihF— Shelbourne FC (@shelsfc) November 11, 2021
Сама же игра в присутствии 50 тысяч зрителей прошла без голов. Смотрите лучшие моменты встречи в Дублине.
Эта ничья позволила сборной Сербии догнать Португалию по очкам. Теперь 14 ноября соперники встретятся в решающем поединке за победу в группе А.
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