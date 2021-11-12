Роналду подарил футболку фанатке, которая выбежала на поле в Ирландии. Фото

Андрей Фоменко
Андрей Фоменко
Футбол
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Роналду подарил футболку фанатке, которая выбежала на поле в Ирландии. Фото

Настоящей охотой на Криштиану Роналду сопровождался визит сборной Португалии на матч с ирландцами в Дублин в отборе чемпионата мира-2022. Звездный футболист был в центре внимания и на поле, и вне его: многие хотели поговорить с ним и, конечно же, получить сувенир. Во время игры один из фанатов выбежал на газон и пытался пообщаться с Роналду.

Фанат выбежал на поле в Ирландии к Роналду.

Однако футболисту не понравился такой интерес к его персоне, и стюарды быстро увели нарушителя порядка.

Стюарды поймали фаната на поле во время матча сборных Ирландии и Португалии.
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Уже после финального свистка юная поклонница португальца предприняла такую же попытку.

Девочка бежит к Криштиану в Дублине.

На этот раз Криштиану проявил доброту. Многодетный отец решил откликнуться на просьбу фанатки и подарить ей футболку.

Девочка попросила футболку у Роналду.

Более того, Роналду даже обнял девочку.

Криштиану снял футболку для девочки в Ирландии.

Позже оказалось, что 13-летняя Эддисон Уэлан – футболистка местной команды "Шелбурн", о чем с гордостью сообщил клуб.

Сама же игра в присутствии 50 тысяч зрителей прошла без голов. Смотрите лучшие моменты встречи в Дублине.

Эта ничья позволила сборной Сербии догнать Португалию по очкам. Теперь 14 ноября соперники встретятся в решающем поединке за победу в группе А.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков прокомментировал игру сборной Украины с Болгарией.

Также Бразилия стала четвертой командой, которая пробилась на Мундиаль.

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