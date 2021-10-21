Роналду обновил рекорд Месси победным голом МЮ в ЛЧ. Видео

Среди результатов Лиги чемпионов в среду, 20 октября, выделяется волевая победа "Манчестер Юнайтед" над "Аталантой". Англичане уступали в первом тайме 0:2, но после перерыва трижды огорчили итальянскую команду украинского полузащитника Руслана Малиновского – 3:2. Решающий мяч на 81-й минуте головой забил звездный форвард Криштиану Роналду.

Примечательно, что "Аталанта" стала для португальца 38-м клубом, который он огорчал в Лиге чемпионов. По этому показателю он обошел Лионеля Месси. Аргентинец днем ранее сделал дубль в матче ПСЖ – "Лейпциг", забив 37-му клубу в турнире. Теперь же КриРо снова оторвался от своего главного конкурента.

Смотрите лучшие моменты зрелищного поединка в Манчестере.

Оба форварда – и Месси, и Роналду – забили в нынешнем розыграше Лиги чемпионов по три мяча.

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Лучшим же бомбардиром турнира с шестью голами является французский нападающий нидерландского "Аякса" Себастьен Алле. Интересно, что в прошлом сезоне он был одноклубником украинца Андрея Ярмоленко в английском "Вест Хэме". По пять мячей забили поляк Роберт Левандовски из "Баварии" и египтянин Мохамед Салах из "Ливерпуля".

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