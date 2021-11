Роналду дублем обновил голевой рекорд Лиги чемпионов и обогнал Сульшера. Видео

Среди результатов Лиги чемпионов за 2 ноября выделяется боевая ничья "Манчестер Юнайтед" и итальянской "Аталанты" (2:2) в Бергамо. Форвард английского гранда Криштиану Роналду дважды забивал в добавленное время: в первом тайме он сделал счет 1:1, а в конце встречи спас гостей от поражения. Эти два гола позволили 36-летнему португальцу упрочить свое лидерство среди бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

На счету Роналду – уже 139 голов! На втором месте – аргентинец Лионель Месси из ПСЖ (123), на третьем – поляк Роберт Левандовски из "Баварии" (73). Кроме того, как пишет статистический ресурс OptaJoe, Криштиану забил за МЮ 127 мячей во всех турнирах и на один точный удар обошел нынешнего главного тренера "Красных Дьяволов" Уле-Гуннара Сульшера.

Как оказалось, пятикратный обладатель "Золотого мяча" в возрасте 36 лет и 270 дней оказался самым старшим футболистом МЮ, который отличался дублем в еврокубках. Вечно молодой!

