Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов вызвал волну насмешек после своих слов о международной изоляции российских команд. По его мнению, возвращению России в мировой спорт якобы препятствует в основном только Украина, а в Европе "особой динамики нет" и стран, выступающих против, "немного".

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Фраза про "немного" моментально стала предметом иронии среди болельщиков. В комментариях под новостью пользователи высмеяли наивность и оторванность от реальности таких заявлений. "Немного — это сколько? 3, 5, 55?" – язвительно поинтересовался один из читателей. Другой подытожил: "Немного, всего-то все страны кроме Беларуси, Венгрии, Словакии и Сербии".

"Голосом Якубовича: "Да ладно!"" – прокомментировал один пользователь в стиле известного телешоу. "Шедевр демагогии", – подытожил другой. Больше всего запомнился саркастичный отклик: "Ага. Только "товарняки" приходится играть… Кто там ещё остался? Берег Слоновой Кости? А так – против немного".

Санкции против России были введены в феврале 2022 года — ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех международных турниров на неопределённый срок. Несмотря на это, в РФС продолжают делать вид, будто дело в "единичных голосах" против.

19 мая стали известно, кто из ассоциаций-членов Международной федерации футбола (ФИФА) занял категоричную позицию по вопросу возвращения российских команд в турниры.

Ранее росСМИ уверяли, что Европейский футбольный союз (УЕФА) якобы готовится вернуть россиян в свои турниры уже с будущего сезона на особых и максимально негативных для Украины условиях.

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