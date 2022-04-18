В первые дни войны я забыл, что являюсь футбольным болельщиком. Ибо все наши футбольные страсти показались мне тогда смешными и мало чего стоящего на фоне смертельной опасности, нависшей над нашей страной, над нами всеми. Всем тогда стало не до футбола.

Знаю, что разные люди по-разному отнеслись к тому, что футболисты и тренеры "Шахтера" и "Динамо" призывного возраста получили официальное разрешение выехать за границу, чтобы тренироваться для подготовки к матчам национальной команды Украины, которые были перенесены с марта на неопределенный еще тогда срок.

Когда же упомянутые команды начали проводить за границей благотворительные матчи в поддержку Украины, все стало на свои места. Информация об этих матчах и видео с них заняла свое место в информационном пространстве и никак не помешала нашей совместной борьбе с врагом. Казалось, что так будет и дальше, что вражда, имевшая место в нашем футболе до войны, навсегда ушла в прошлое и все украинские футболисты и тренеры теперь делают одно общее дело.

Видео дня

Но случилось иначе. Вслед за украинскими политиками, которые в разгар войны возобновили конкуренцию, пришли деятели украинского футбола. Потому что слишком неприятно было кому-то из них читать сообщения о том, как воодушевляют украинцев во всем мире футбольные матчи наших ведущих клубов. Как следствие, вместо сообщений об очередном благотворительном матче киевского "Динамо" народ видит всюду информацию о том, что упомянутое "Динамо" отказывается отпускать футболистов в сборную Украины.

Подобное было и в мирное время – полтора года назад в сборную неожиданно вызвали полтора десятка динамовцев в сроки, не предусмотренные регламентом. И если тогда это было проявлением недобросовестной конкуренции, то теперь это нельзя назвать иначе, чем футбольным мародерством. Потому что рядом с информацией о не отпущенных в сборную футболистах киевского "Динамо" должны быть сообщения о том, что в сборную Украины также не отпустили футболистов английских "Вест Хэма", "Эвертона" и "Манчестер Сити", португальской "Бенфики", итальянских "Аталанты" и "Специи" и еще ряда европейских клубов, за которые выступают игроки сборной Украины. Посмотрите на состав сборной в последних матчах и убедитесь, что половина ее футболистов представляют европейские клубы, которые отпускают их на матчи сборной в предусмотренный регламентом УЕФА период. И никто эти клубы ни в чем не винит!

Почему так? Потому что не интересы сборной Украины двигают теми, кто сейчас кричит о "Динамо", которое пренебрегает ее интересами. Им нужно, чтобы вместо благодарности динамовцам за их благотворительные матчи украинцы считали их "изменниками". Для этого и нужны сборы национальной команды более, чем за месяц (!!!) до первого официального матча, назначенного на 1 июня. Сборы, на которыхгарантировано не будет более половины футболистов национальной команды, играющих в Европе, но на которых очень нужны 12 игроков киевского "Динамо", играющих в благотворительных матчах в той же Европе. Потому что нечего помогать Украине под флагом киевского "Динамо"!

Что интересно, пока никаких претензий к динамовцам от официальных лиц Украинской ассоциации футбола не было. Это делают другие – те, кто хочет напомнить о себе таким скандальным способом. Отставные тренеры, сомнительной репутации журналисты… Вариант беспроигрышный: обвиняй Суркиса во всех грехах и не прогадаешь!

Совершенно не собираюсь защищать Суркиса – это кому делать без меня. Считаю, что каждый должен сам решать, как ему относиться к решению Суркиса продолжить финансировать "Динамо" во время войны, организовывать полноценный тренировочный процесс, а также уже упомянутые благотворительные матчи по всей Европе. Мне кажется, что это верное решение. Которое так не понравилось футбольным мародерам.