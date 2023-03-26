Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о переходе российского спорта в Азию. Бывший президент РФ уверен, что там, где уровень азиатской федерации высокий, надо переходить.

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По словам Медведева, если это выгодно для атлетов из России, то он не видит в этом никаких проблем.

"Если что, вернемся потом или там останемся. Китай, в конце концов – один Китай достойный соперник вообще по всем видам спорта. Они еще в хоккей играют так себе, но, уверен, скоро будут играть весьма и весьма хорошо", – цитирует зампреда Совбеза r-sport.

Такие пафосные речи политика вызвали бурную реакцию у российских болельщиков.

"Похоже, любой президент России обречен стать в итоге посмешищем", "Вот что водка внутривенно творит с людьми", - пишут юзеры.

Также в комментариях Медведева называют "тупым клоуном", речи которого раздражают.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Медведев заявил, что спорт в стране переживает сложные времена и это стало для их спортсменов "колоссальным испытанием". В ответ его назвали "мерзким позорищем".

Кроме того Медведев, называющий себя "юристом", призвал россиян скачивать пиратские копии фильмов, снятых на Западе.

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