Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спорт в стране переживает сложные времена и это стало для их спортсменов "колоссальным испытанием". Бывший президент РФ уверен, что российским атлетам очень сложно, так как их "отрезали" исключительно по "политическим причинам".

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"Поэтому я здесь никого строго не сужу, очевидно, что то, что они не участвуют в соревнованиях – это результат политически мотивированных решений спортивных организаций. За них стыдно. За всех, включая, естественно, Олимпийский комитет и его руководство", – цитирует зампреда Совбеза r-sport.

Такие слова политика вызвали бурную реакцию у болельщиков России, которые назвали Медведева "мерзким позорищем".

Также юзеры отмечают, что им стыдно в первую очередь за самого Медведева.

Любители спорта из России напомнили Медведеву его цитату Сталина.

"Мало. Нужно мнение Иосифа Виссарионовича по этой теме из его личного письма", - стебутся комментаторы.

Болельщики советуют Медведеву забыть про международные соревнования в западных странах, которые он так ненавидит.

"Не нравится "западный мир" - ну так и не фиг туда лезть. В Россию никто не лезет. Всем земли хватает. А вот России мало. Надо, чтобы ВСЕ любили и уважали,при чём просто так, только потому, что Россия. Поганая пропаганда внушила, что россияне - генофонд всей планеты и вообще люди произошли от россиян", - считают читатели.

Медведеву с сарказмом советуют больше угрожать ядерным оружием.

"Ну ты побольше ори, как всех ядерными ракетами раздолбить надо, авось все захотят с нами играть в хоккей. Дипломат, блин", - иронизируют фанаты.

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