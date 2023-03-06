Как выглядел в детстве будущий тренер сборной Украины Ребров: радиочемпион и не состоявшийся шофер

Бывший нападающий киевского "Динамо" и без пяти минут главный тренер сборной Украины 48-летний Сергей Ребров был очень разносторонним ребенком и мог сделать карьеру не только в футболе. Будущий форвард родился и закончил школу в Горловке, где посещал много секций, в частности, радиокружок.

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Имея не очень большой рост, Ребров тем не мене успешно играл в баскетбол и волейбол, отличаясь удивительной прыгучестью и напором. Позже это помогало ему выигрывать верховые дуэли у более высоких защитников.

Также будущий футболист демонстрировал впечатляющие результаты на соревнованиях по легкой атлетике. Но еще больших высот достиг в радиоспорте, которым начал заниматься с легкой руки отца – страстного любителя радио.

К слову, уже во взрослом возрасте Ребров с позывным UT5UDX стал чемпионом Европы и мира по радиоспорту – нужно было установить за двое суток как можно больше связей с радиолюбителями мира. В итоге на ЧМ у него получилось пять с половиной тысяч.

Также Сергей ни раз рассказывал, что в детстве всегда мечтал стать шофером: "У нас в Горловке есть автодорожный техникум. Одно время даже думал туда поступать".

Но любовь к футболу в детстве все-таки победила. Хотя успех на поле не должен был мешать учебе Сергея.

"Бывало, что в родной Горловке сразу за несколько команд играл. Мама моему новому увлечению не противилась, но строго требовала, чтобы я хорошо успевал в школе. Поэтому в моем дневнике не то что двойки, а даже тройки были редкостью. Правда, как и пятерки", – вспоминал Ребров.

Напомним, что в последний день зимы сборная Украины по футболу получила двух главных тренеров. Коуч молодежной сборной Украины и "Александрии" Руслан Ротань назначен исполняющим обязанности наставника национальной команды. Именно он поведет "сине-желтых" на поединок против Англии на старте отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

Однако Ротаня уже летом сменит Сергей Ребров. Соглашение с тренером "молодежки" будет действовать до того момента, пока легендарный динамовец не подпишет свой контракт с УАФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо возмутился ситуацией с назначением главного тренера сборной Украины. Бывший наставник национальной команды раскритиковал руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая не смогла вовремя договориться с Сергеем Ребровым.

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